Пушка тепловая BALLU BHP-PE2-3
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 638355
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3 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
260
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Напряжение сети
220/230 В
Ширина, см
24
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х26
Вес, кг.
3.3
Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-PE2-3
Тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Устройство имеет встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении. Применение: строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
260
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Напряжение сети
220/230 В
Ширина, см
24
Высота, см
31
Развернуть
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Устройство имеет встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении. Применение: строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пушка тепловая BALLU BHP-PE2-3 - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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