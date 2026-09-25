Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ
Тепловая пушка (тепловентилятор) Denzel DHC 5-400 96428 с керамическим нагревательным элементом работает на мощности 0,04/3/5 кВт. Пригодится в любую погоду: в холод обогреет помещение, в теплое время года может использоваться как вентилятор. Также пушка применяется во время отделочных работ для просушки поверхностей — окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек и т.д. Максимальной мощности 5 кВт хватит для обогрева помещения площадью до 50 кв.м. Работа тепловентилятора не доставляет дискомфорт, безопасна для здоровья людей и животных, поскольку керамический нагревательный элемент не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.,Внимание! Тепловая пушка поставляется с установленным кабелем питания и силовой вилкой 230 В / 32 А, для подключения используется силовая розетка 230 В / 32 А (обычные бытовые розетки не рассчитаны на мощность 5 кВт).
Преимущества
- Безопасность — биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, также предусмотрен дополнительный аварийный термодатчик.
- Защита пользователя — передняя и задняя решетки на корпусе предотвращают случайный контакт с рабочими элементами.
- Простое управление — при включении загорается световой индикатор, а для переключения режимов и установки температуры служат два механических тумблера.
- Встроенный термостат — заданная температура автоматически поддерживается без участия пользователя.
- Регулировка угла наклона корпуса — поток нагретого воздуха можно направлять на конкретную область для эффективной просушки и обогрева.
- Защита от коррозии — металлический корпус окрашен термостойкой краской.
- Устойчивая конструкция — широкая опора с 4 ножками исключает опрокидывание тепловентилятора.
- Удобное хранение и транспортировка — пушка весит всего 1,7 кг, на корпусе предусмотрена рукоятка.
- Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитГазовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой те...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-3
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-20, 17 кВт
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BKX-7
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
-
В наличииЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-ME-5
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-5
Тепловая пушка (тепловентилятор) Denzel DHC 5-400 96428 с керамическим нагревательным элементом работает на мощности 0,04/3/5 кВт. Пригодится в любую погоду: в холод обогреет помещение, в теплое время года может использоваться как вентилятор. Также пушка применяется во время отделочных работ для просушки поверхностей — окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек и т.д. Максимальной мощности 5 кВт хватит для обогрева помещения площадью до 50 кв.м. Работа тепловентилятора не доставляет дискомфорт, безопасна для здоровья людей и животных, поскольку керамический нагревательный элемент не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.,Внимание! Тепловая пушка поставляется с установленным кабелем питания и силовой вилкой 230 В / 32 А, для подключения используется силовая розетка 230 В / 32 А (обычные бытовые розетки не рассчитаны на мощность 5 кВт).
Преимущества
- Безопасность — биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, также предусмотрен дополнительный аварийный термодатчик.
- Защита пользователя — передняя и задняя решетки на корпусе предотвращают случайный контакт с рабочими элементами.
- Простое управление — при включении загорается световой индикатор, а для переключения режимов и установки температуры служат два механических тумблера.
- Встроенный термостат — заданная температура автоматически поддерживается без участия пользователя.
- Регулировка угла наклона корпуса — поток нагретого воздуха можно направлять на конкретную область для эффективной просушки и обогрева.
- Защита от коррозии — металлический корпус окрашен термостойкой краской.
- Устойчивая конструкция — широкая опора с 4 ножками исключает опрокидывание тепловентилятора.
- Удобное хранение и транспортировка — пушка весит всего 1,7 кг, на корпусе предусмотрена рукоятка.
- Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ