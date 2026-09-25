Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан
Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
- Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
- Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
- Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
- Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
- Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
- Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
- Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
- Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.
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Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
- Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
- Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
- Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
- Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
- Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
- Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
- Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
- Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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