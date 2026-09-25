Top.Mail.Ru
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 1
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 2
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 3
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 4
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 5
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 6
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 7
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 8
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 9
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 10
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 11
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 12
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 13
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 14
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 15
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 16
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 17
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 1
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 2
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 3
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 4
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 5
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 6
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 7
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 8
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 9
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 10
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 11
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 12
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 13
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 14
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 15
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 16
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 17
  • Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748029
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Площадь обогрева
100
Ширина упаковки
222
Высота упаковки
297
Защита от перегрева
да
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность
10000
Производитель
DENZEL
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
Термостат
нет
Вентиляция без нагрева
нет
Тип топлива
газ
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
25
Ширина, см
21.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х22
Вес, кг.
4.11

Описание товара Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан

Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
  • Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
  • Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
  • Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
  • Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
  • Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
  • Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
  • Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
  • Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Площадь обогрева
100
Ширина упаковки
222
Высота упаковки
297
Защита от перегрева
да
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность
10000
Производитель
DENZEL
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Развернуть
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
Термостат
нет
Вентиляция без нагрева
нет
Тип топлива
газ
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
25
Ширина, см
21.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание

Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
  • Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
  • Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
  • Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
  • Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
  • Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
  • Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
  • Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
  • Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...