Тепловая пушка газовая Ballu BHG-15L
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Характеристики
Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-15L
Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-15L – это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-15L позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно.
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