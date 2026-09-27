Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.6
Высота, см
28.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х22
Вес, кг.
4.9
Описание товара Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M предназначена для обогрева хорошо проветриваемых помещений площадью до 200 кв.м. Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса увеличивает срок службы пушки. На корпусе расположена специальная ручка, уупрощающая переноску тепловой пушки.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.6
Высота, см
28.2
Страна производитель
Китай
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M предназначена для обогрева хорошо проветриваемых помещений площадью до 200 кв.м. Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса увеличивает срок службы пушки. На корпусе расположена специальная ручка, уупрощающая переноску тепловой пушки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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