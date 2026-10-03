Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6
Средний сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 6, 9 и 15 кВт. Профессиональная пушка P2-6 незаменима при обогреве помещений площадью до 70 м?. Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.
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