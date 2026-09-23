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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9 купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9

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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
9
Производительность, м?/ч
850
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638352
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
9
Производительность, м?/ч
850
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
42
Ширина, см
35
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х32
Вес, кг.
8.8

Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9

Тепловая пушка Ballu BHP-M2-9 НС-1277341 предназначена для общего обогрева строящихся, ремонтируемых, бытовых объектов. Опора-трансформер поможет направить воздушный поток в нужном направлении. Три режима мощности нагрева обеспечат комфортную температуру в помещении.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
9
Производительность, м?/ч
850
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP24
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
42
Ширина, см
35
Развернуть
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-9 НС-1277341 предназначена для общего обогрева строящихся, ремонтируемых, бытовых объектов. Опора-трансформер поможет направить воздушный поток в нужном направлении. Три режима мощности нагрева обеспечат комфортную температуру в помещении.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Доставка
Отзывы


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