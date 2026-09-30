Тепловая пушка Ballu BHP-M-5
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
400 м3/час
Мощность обогрева
4.5 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
4500/3000 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
28
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х24
Вес, кг.
5.5
Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M-5
Профессиональная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева - 45 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
400 м3/час
Мощность обогрева
4.5 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
4500/3000 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
28
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Профессиональная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева - 45 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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