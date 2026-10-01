Тепловая пушка Ballu BKX-5
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%3 190 руб. 4 500 руб.
В наличии
Код товара: 108612
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Загружаем...
3 190 руб. -29%
4 500 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
250 м3/час
Мощность обогрева
3 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
3000/1800 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
20.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х20
Вес, кг.
2.48
Описание товара Тепловая пушка Ballu BKX-5
Тепловая пушка, электробезопасное исполнение, защита от перегрева. Резиновые ножки. Пылевлагозащищенный переключатель режимов работы.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
250 м3/час
Мощность обогрева
3 кВт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
3000/1800 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
20.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка, электробезопасное исполнение, защита от перегрева. Резиновые ножки. Пылевлагозащищенный переключатель режимов работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тепловая пушка Ballu BKX-5 - данный товар вы можете купить по цене 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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