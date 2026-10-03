Пушка тепловая Ballu BHP-ME-2
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
В наличии
Код товара: 133159
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 190 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
2000
Мощность, кВт
2
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х21
Вес, кг.
2.66
Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-ME-2
Тепловые пушки Ballu серии ME - это компактные и легкие тепловые пушки в традиционном прямоугольном корпусе. Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную непрерывную работу 24 часа. Все пушки выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
2000
Мощность, кВт
2
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Тепловые пушки Ballu серии ME - это компактные и легкие тепловые пушки в традиционном прямоугольном корпусе. Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную непрерывную работу 24 часа. Все пушки выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пушка тепловая Ballu BHP-ME-2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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