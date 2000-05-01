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Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный

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Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 1
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 2
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 3
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 4
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 5
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 6
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 7
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 8
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 9
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 10
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 11
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Форма корпуса
квадратная
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
120
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 1
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 2
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 3
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 4
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 5
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 6
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 7
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 8
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 9
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 10
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 11
  • Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка
Форма корпуса
квадратная
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
120
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Степень защиты
IP21
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
20
Ширина, см
18
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х18
Вес, кг.
5

Описание товара Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный

Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный



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Отзывы о товаре Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка
Форма корпуса
квадратная
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
120
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Степень защиты
IP21
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
20
Ширина, см
18
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая электрическая Зубр ЗТП-М5-2000 красный - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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