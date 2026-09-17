Чайник электрический Vitek VT-7008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.43
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7008
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет к...
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, бело-г...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет кр...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-237 (1.7л) стекло
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет...
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Vitek VT-7008 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7008