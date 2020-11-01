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Главная Портативная техника Портативная акустика Logitech Портативная акустика Logitech P710e Black (980-000742)

Портативная акустика Logitech P710e Black (980-000742)

Артикул: 111118
Портативная акустика Logitech P710e Mobile Speakerphone Black 980-000742
11 130 руб. 
11 592 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111118
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараПортативная акустика
Звукстерео
Мощность, Вт10
Питаниеаккумулятор
Диапазон воспроизводимых частот, Гц140-16000
Отношение сигнал/шум, дБ85
Количество полос AC1
Тип элементов питанияLi-Ion.
Время работы, ч15
ИнтерфейсыUSB, AUX, Bluetooth
Функциивстроенный микрофон
Особенностигромкая связь, подавление акустического эха, шумоподавление, автоматическое управление усилением
Размеры, мм120х120х40 мм
Вес, кг0.275
Дополнительная информациясветодиодная индикация
Портативная акустика пособна работать от аккумулятора до 15 часов. Оснащена спикерфоном. Подключение наушников.


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Самовывоз невозможен
Портативная акустика Logitech P710e Black (980-000742) - данный товар вы можете купить по цене по цене 11130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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