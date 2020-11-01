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Главная Товары для красоты и здоровья Ингаляторы B.Well Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детей желтый

Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детей желтый

Артикул: 104707
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 3
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 4
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 5
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 1
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 2
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 3
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 4
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детй - фото 5
5 010 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 104707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендB.Well
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питанияесть
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
Тип ингалятораультразвуковой
Тип маскидетская
Вес, кг0.137
Высота, см4.5
Длина, см12
Емкость резервуара для лекарства, мл8
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектеесть
Ширина, см5.4
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детей, (или электронно-сетчатый, мембранный) предназначен для лечения у детей острых респираторных заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, пневмонии и других заболеваний органов дыхания в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Комплектация:
  • Распылительная камера с мембраной МЕШ-небулайзера B.Well WN-114 (детский)
  • Мундштук
  • Маска для взрослых
  • Маска для детей
  • 2 элемента питания типа AA
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Сетевой адаптер AD-114C


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Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-114 для детей желтый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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