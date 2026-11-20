Jimi Hendrix - Miami Pop Festival (0888837699310) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
MIAMI POP FESTIVAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 103792
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
Коллекция HENDRIX, JIMI
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитJimi Hendrix - Rainbow Bridge (Original Motion Picture Sound Tra...
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитJimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитJimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитJimi Hendrix - Miami Pop Festival (0888837699310) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитHendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) винилова...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитJimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитJimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитJimi Hendrix - Hendrix In The West (0886979342910) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитJimi Hendrix - Live At Berkeley (0886919926019) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитJimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) ...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитJimi Hendrix - South Saturn Delta (0886978576019) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитJimi Hendrix - Valleys Of Neptune (0886976405915) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитJimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитJimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитJimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888837699310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
MIAMI POP FESTIVAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction, Hey Joe, Foxey Lady, Tax Free, Fire, Hear My Train A Comin', I Don't Live Today, Red House, Purple Haze, Fire [Afternoon Show], Foxey Lady [Afternoon Show]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Miami Pop Festival (0888837699310) виниловая пластинка
Track List
|Introduction
|1:54
|Hey Joe
|6:22
|Foxey Lady
|4:32
|Tax Free
|8:44
|Fire
|2:47
|Hear My Train A Comin'
|7:59
|I Don't Live Today
|4:50
|Red House
|12:07
|Purple Haze
|4:19
Bonus Performances:
|Fire [Afternoon Show]
|3:07
|Foxey Lady [Afternoon Show]
|4:56
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитDeep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) вин...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитJoe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в Сплит0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в Сплит8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитLife Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитThe Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (colou...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитMott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитFloating Points - Lazarus (Ost) (0198029333411) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитFleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитRoosevelt - Young Romance (4250506830274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888837699310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
MIAMI POP FESTIVAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction, Hey Joe, Foxey Lady, Tax Free, Fire, Hear My Train A Comin', I Don't Live Today, Red House, Purple Haze, Fire [Afternoon Show], Foxey Lady [Afternoon Show]
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Track List
|Introduction
|1:54
|Hey Joe
|6:22
|Foxey Lady
|4:32
|Tax Free
|8:44
|Fire
|2:47
|Hear My Train A Comin'
|7:59
|I Don't Live Today
|4:50
|Red House
|12:07
|Purple Haze
|4:19
Bonus Performances:
|Fire [Afternoon Show]
|3:07
|Foxey Lady [Afternoon Show]
|4:56
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Jimi Hendrix - Miami Pop Festival (0888837699310) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Miami Pop Festival (0888837699310) виниловая пластинка