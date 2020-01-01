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Максимальная скорость

до 50000 в минуту

Насадок в комплекте

Питание

Режимы работы

уход за зубами с повышенной чувствительностью (Sensitive)

Типы насадок

широкая и насадка с монопучком

Форма основной насадки

Дополнительная информация

0.152 мм импортная мягкая щетина от компании DuPont США

12 цветов подсветки

20 предустановленных проектов чистки

30000 движ/мин в режиме «Super»

32-уровневая регуляция мощности

33000 движ/мин в режиме «Super»

8 наклеек + 2 наклейки в подарок

Led-подсветка режимов на рукоятке

USB кабель в комплекте

автономная работа 60 дней

бесконтактное зарядное устройство

визуальный датчик давления на зуб

возможность настенного крепления

возможность создать свои

время автономной работы 360 мин

время автономной работы до 10 дней

время автономной работы до 3 недель

время автономной работы около 14 дней

время автономной работы около 45 дней

время автономной работы: 25 дней

время полной зарядки аккумулятора – 14-18 часов. Футляр для хранения и транспортировки в комплекте. В каждом режиме 3 уровня интенсивности

время работы от двух элементов питания — около 150 дней

встроенный таймер

высокая плотность посадки

датчик давления на зуб

датчик определения зоны чистки

две щетки в комплекте - взрослая и детская

двухминутный таймер

держатель для смартфона в комплекте

дорожный футляр (power bank)

емкость батареи: 1000 мАч

зарядка от USB

защитный колпачок для насадки

индикатор уровня заряда

индикация зарядки

индукционная зарядка

материал корпуса - пластик

мягкие

около 14 дней

от 6 лет

подставка для насадок

подходит для детей с 3-х лет

приятная поверхность рукоятки Soft touch

размер упаковки 22x3x2 см

размер упаковки 22x6x2 см

связь щетки через интерфейс Bluetooth с мобильным приложением Oral-B App

сенсорный датчик давления на зуб

сенсорный экран

степень влагозащиты IPX7

таймер с мелодиями

ультрафиолетовый дезинфектор

функция Bluetooth

функция «Искусственный интеллект»