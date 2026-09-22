Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество температурных режимов
6
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719146
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Вид щетки
звуковая, ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция с УФ-стерилизацией 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
6
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Движения головки
вибрирующие
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, г.
600
Описание товара Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare
Наслаждайтесь чистотой и комфортом каждый день — мощные вибрации и ультразвуковая технология обеспечивают глубокое удаление налёта, а несколько режимов работы и функция памяти позволяют настроить уход под себя. Удобные насадки с кейсом-стерилизатором и ёмкий аккумулятор делают щётку практичной как дома, так и в поездках.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Вид щетки
звуковая, ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция с УФ-стерилизацией 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
6
Развернуть
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Движения головки
вибрирующие
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Наслаждайтесь чистотой и комфортом каждый день — мощные вибрации и ультразвуковая технология обеспечивают глубокое удаление налёта, а несколько режимов работы и функция памяти позволяют настроить уход под себя. Удобные насадки с кейсом-стерилизатором и ёмкий аккумулятор делают щётку практичной как дома, так и в поездках.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare