0.152 мм импортная мягкая щетина от компании DuPont США 12 цветов подсветки 30000 движ/мин в режиме «Super» 33000 движ/мин в режиме «Super» 8 наклеек + 2 наклейки в подарок Led-подсветка режимов на рукоятке USB кабель в комплекте автономная работа 60 дней бесконтактное зарядное устройство время автономной работы 360 мин время автономной работы до 10 дней время автономной работы до 3 недель время автономной работы около 14 дней время автономной работы около 45 дней время работы аккумулятора без подзарядки две недели время работы от двух элементов питания — около 150 дней высокая плотность посадки датчик давления датчик определения зоны чистки держатель для смартфона в комплекте десен и профилактики заболеваний пародонта жесткость щетины: мягкая защитный колпачок для насадки имплантов материал корпуса - пластик мостов и широких межзубных промежутков мягкие не подходит для щеток Oral-B Sonic/Pulsonic около 14 дней от 6 лет подходит для детей с 3-х лет приятная поверхность рукоятки Soft touch производитель Minimum corp. размер упаковки 22x3x2 см размер упаковки 22x6x2 см связь щетки через интерфейс Bluetooth с мобильным приложением Oral-B App страна производства Япония таймер с мелодиями ультрафиолетовый дезинфектор электрическая звуковая зубная щетка для брекетов электрическая звуковая зубная щетка для чувствительных зубов