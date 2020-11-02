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Строительный фен Зубр ФТ-П1600

Артикул: 93536
Строительный фен Зубр ФТ-П1600
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93536
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БрендЗубр
Тип товараСтроительный фен
В кейсенет
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура550 град
Минимальная температура350 град
Мощность, Вт1600
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха350 л/мин
Длина, см28
Ширина, см8
Высота, см26
Вес, кг0.85
Строительный фен, потребляемая мощность: 1600 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, регулировок температуры: 2 шт, мин. температура: 350 °C, макс. температура: 550 °C


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