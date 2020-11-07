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Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)

Артикул: 223223
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 1
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 2
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 3
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 1
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 2
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 3
4 200 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 223223
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZalman
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг4.7
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см44.5
Длина, см47.9
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,25нет
Ширина, см20.4
Zalman i3 Edge - качественный корпус от Zalman с лаконичным дизайном, прозрачной акриловой стенкой, а так же элегантное черное напыление обеспечивают стильный и приятный глазу внешний вид. 5 мощных кулеров, обеспечивают оптимальный воздушный поток, гарантирует первоклассную вентиляцию всех компонентов ПК. Удобная укладка проводов через специальные сервисные отверстия с резиновыми мембранами и стяжками-липучками, которые предотвращают перетирание кабелей об острые углы конструкции корпуса.


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Самовывоз невозможен
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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