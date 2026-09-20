Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC черный (CRYSTAL Z8 B COS)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC черный (CRYSTAL Z8 B COS)
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера от китайского производителя. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и весит всего 4,2 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки.
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Теги товара: Алюминий, 6x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера от китайского производителя. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и весит всего 4,2 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, 6x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, 6x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC черный (CRYSTAL Z8 B COS) - стоимость товара 4970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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