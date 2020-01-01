Отпариватели

Основной цвет белый голубой красный персиковый розовый серый фиолетовый черный

Дополнительный цвет бежевый белый белый/черный бирюзовый голубой красный розовый серебро серый сиреневый фиолетовый черный

Тип напольный

ручной

Мощность, Вт 800 1000 1000 Вт 1200 1500 Вт 1580 1600 1600 Вт 1800 Вт 2100 Вт 900 Вт 2200 2280

Материал корпуса пластик

Температура пара, °С 98 100 140 144

Максимальная подача пара, г/мин 17 18 18 г/мин 20 20 г/мин 25 26 30 30 г/мин 32 32 г/мин 38 40 г/мин 160

Регулировка подачи пара да

есть

нет

Время нагрева, мин 0,5 0,75 0.66 0.8 1 1.16 1.66 2

Время непрерывной работы, мин 10 60 65 118 мин 68 мин

Объем резервуара для воды 0,07 л 0.08 л 0.1 л 0.14 л 0.15 л 0.17 л 0.19 л 0.22 л 1,5 л 1,6 л 1.2 л 1.45 л 1.5 л 1.6 л 2 л 2,1 л 2,3 л 3.8 л

Съемный резервуар для воды да

есть

нет

Телескопическая стойка да

есть

нет

Вешалка для одежды да

нет

Длина парового шланга 1,14 м 1,2 м 1,5 м 1.2 м 1.28 м 1.3 м 1.82 м

Длина сетевого шнура 1,32 м 1,35 м 1,6 м 1.3 м 1.46 м 1.7 м 1.8 м 1.97 м 2 м 3 м

Намотка сетевого шнура есть

ручная

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