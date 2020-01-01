Отпариватели

Основной цвет белый голубой красный персиковый розовый серый фиолетовый черный Дополнительный цвет бежевый белый белый/черный бирюзовый голубой красный розовый серебро серый сиреневый фиолетовый черный Тип Мощность, Вт 800 1000 1000 Вт 1200 1500 Вт 1580 1600 1600 Вт 1800 Вт 2100 Вт 900 Вт 2200 2280 Материал корпуса Температура пара, °С 98 100 140 144 Максимальное давление пара, бар Максимальная подача пара, г/мин 17 18 18 г/мин 20 20 г/мин 25 26 30 30 г/мин 32 32 г/мин 38 40 г/мин 160 Регулировка подачи пара Время нагрева, мин 0,5 0,75 0.66 0.8 1 1.16 1.66 2 Время непрерывной работы, мин 10 60 65 118 мин 68 мин Объем резервуара для воды 0,07 л 0.08 л 0.1 л 0.14 л 0.15 л 0.17 л 0.19 л 0.22 л 1,5 л 1,6 л 1.2 л 1.45 л 1.5 л 1.6 л 2 л 2,1 л 2,3 л 3.8 л Съемный резервуар для воды Телескопическая стойка Вешалка для одежды Длина парового шланга 1,14 м 1,2 м 1,5 м 1.2 м 1.28 м 1.3 м 1.82 м Длина сетевого шнура 1,32 м 1,35 м 1,6 м 1.3 м 1.46 м 1.7 м 1.8 м 1.97 м 2 м 3 м Намотка сетевого шнура Щетки и насадки ворсовая щётка защитная насадка для деликатных тканей насадка для деликатных тканей насадка для отпаривания насадка с плоской подошвой насадка-антистатик насадка-зажим насадка-утюг насадка-утюжок насадка-щетка насадка-щётка стандартная насадка для тканей с покрытием из нержавеющей стали стандартная щетка универсальная насадка-щетка щетка щетка для ткани Функции и особенности 2 режима работы: отпаривание и глажка 3 режима отпаривания вертикальное отпаривание гладильная доска с механизмом наклона горизонтальное отпаривание двойная телескопическая стойка дезинфекция держатель утюжка на стойке дренажный поддон защитная варежка номинальное напряжение 220-240 В очистка от накипи очистка от накипи и загрязнений Easy De-calc парковочная площадка для утюжка поворотный утюжок подогрев утюжка подогреватель пара в утюжке подходит для жетской воды сенсорная панель управления складная вешалка складная вешалка с держателем утюжка устраняет запахи и бактерии с ткани