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Отпариватель напольный Vitek VT-2437 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель напольный Vitek VT-2437

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Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 1
Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 2
Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 3
Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 4
Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 5
Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 1
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 2
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 3
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 4
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 5
  • Отпариватель напольный Vitek VT-2437 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481755
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х31
Вес, кг.
3.7

Описание товара Отпариватель напольный Vitek VT-2437

Быстро и качественно привести в порядок одежду поможет отпариватель напольный VITEK VT-2437, выполненный из высококачественных и полностью безопасных материалов и представленный в благородном синем цвете.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Vitek VT-2437




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и качественно привести в порядок одежду поможет отпариватель напольный VITEK VT-2437, выполненный из высококачественных и полностью безопасных материалов и представленный в благородном синем цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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