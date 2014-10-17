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Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS III
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99253
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OLDFIELD, MIKE
filter_none Товар входит в коллекцию OLDFIELD, MIKE

Коллекция OLDFIELD, MIKE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS III
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка

Track List

A1The Source Of Secrets
A2The Watchful Eye
A3Jewel In The Crown
A4Outcast
A5Serpent Dream
A6The Inner Child
B1Man In The Rain
B2The Top Of The Morning
B3Moonwatch
B4Secrets
B5Far Above The Clouds

Отзывы о товаре Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646233175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
TUBULAR BELLS III
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Source Of Secrets
A2The Watchful Eye
A3Jewel In The Crown
A4Outcast
A5Serpent Dream
A6The Inner Child
B1Man In The Rain
B2The Top Of The Morning
B3Moonwatch
B4Secrets
B5Far Above The Clouds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая пластинка - стоимость товара 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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