Top.Mail.Ru
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 1
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 2
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 3
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 4
Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lindemann
Альбом (сингл)
SKILLS IN PILLS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 1
  • Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 2
  • Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 3
  • Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 4
  • Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99109
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646111848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lindemann
Альбом (сингл)
SKILLS IN PILLS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skills In Pills, Ladyboy, Fat, Fish On, Children Of The Sun, Home Sweet Home, Cowboy, Golden Shower, Yukon, Praise Abort, That's My Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка

Track List

A1Skills In Pills4:13
A2Ladyboy3:20
A3Fat4:12
A4Fish On4:12
A5Children Of The Sun3:40
B1Home Sweet Home3:45
B2Cowboy3:11
B3Golden Shower4:25
B4Yukon4:44
B5Praise Abort4:44
B6That's My Heart4:35

Отзывы о товаре Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646111848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lindemann
Альбом (сингл)
SKILLS IN PILLS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skills In Pills, Ladyboy, Fat, Fish On, Children Of The Sun, Home Sweet Home, Cowboy, Golden Shower, Yukon, Praise Abort, That's My Heart
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Skills In Pills4:13
A2Ladyboy3:20
A3Fat4:12
A4Fish On4:12
A5Children Of The Sun3:40
B1Home Sweet Home3:45
B2Cowboy3:11
B3Golden Shower4:25
B4Yukon4:44
B5Praise Abort4:44
B6That's My Heart4:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skills Lindemann - In Pills (0825646111848) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...