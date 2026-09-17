Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98582
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Коллекция BLUR
Коллекция BLUR
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beetlebum
|A2
|Song 2
|A3
|Country Sad Ballad Man
|A4
|M.O.R.
|B1
|On Your Own
|B2
|Theme From Retro
|B3
|You're So Great
|B4
|Death Of A Party
|C1
|Chinese Bombs
|C2
|I'm Just A Killer For Your Love
|C3
|Look Inside America
|C4
|Strange News From Another Star
|D1
|Movin' On
|D2
|Essex Dogs
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Beetlebum
|A2
|Song 2
|A3
|Country Sad Ballad Man
|A4
|M.O.R.
|B1
|On Your Own
|B2
|Theme From Retro
|B3
|You're So Great
|B4
|Death Of A Party
|C1
|Chinese Bombs
|C2
|I'm Just A Killer For Your Love
|C3
|Look Inside America
|C4
|Strange News From Another Star
|D1
|Movin' On
|D2
|Essex Dogs
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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