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Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000) купить с доставкой в Москве
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Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)

1 Отзывы
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Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Промышленный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81809
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Промышленный пылесос
Высота, см
53.1
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
39.3
Страна производитель
Венгрия
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
10.45

Описание товара Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)

Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC 602014000 предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. Модель соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L. Имеет ручную очистку фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой. К пылесосу можно подключать электроинструмент с максимальной мощностью 2600 Вт.



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Отзывы о товаре Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2019
Валентин М.

Достоинства:
Шумный но очень мощный



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Промышленный пылесос
Высота, см
53.1
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
39.3
Развернуть
Страна производитель
Венгрия
Описание
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC 602014000 предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. Модель соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L. Имеет ручную очистку фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой. К пылесосу можно подключать электроинструмент с максимальной мощностью 2600 Вт.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2019
Валентин М.

Достоинства:
Шумный но очень мощный


Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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