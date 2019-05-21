Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)

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|Этот товар можно купить в кредит
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|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Промышленный пылесос
|Влажная очистка
|есть
|Выходные розетки
|есть
|Мощность, Вт
|1250
|Объем бака
|25 л
|Высота, см
|62
|Длина, см
|37
|Ширина, см
|38
|Вес, кг
|8.3
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21.05.2019
Шумный но очень мощный