Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E
Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках. В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.
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Теги товара: мощные, с влажной уборкой
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Теги товара: мощные, с влажной уборкой
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