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Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 купить с доставкой в Москве
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Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0

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Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 1
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 2
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 3
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 4
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 5
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 6
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 7
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 8
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 9
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 10
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 11
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос моющий
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 1
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 2
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 3
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 4
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 5
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 6
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 7
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 8
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 9
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 10
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 11
  • Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680567
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос моющий
Высота, см
53.5
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
4
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х40
Вес, кг.
10.6

Описание товара Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0

Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос моющий
Высота, см
53.5
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
4
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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