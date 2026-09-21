Строительный пылесос Karcher Me Classic NT 20/1 1500Вт (уборка: сухая/влажная) серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709351
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1500
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
автоматическая
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х36
Вес, кг.
8.3
Описание товара Строительный пылесос Karcher Me Classic NT 20/1 1500Вт (уборка: сухая/влажная) серый
NT 20/1 Me Classic крепкий и компактный пылесос влажной и сухой уборки из нашей линейки NT Classic. Аппарат оснащен 20-литровым контейнером и впечатляет простой обслуживания, низкими расходами на обслуживание и эффективной фильтрацией. Благодаря мощной турбине в 1500 Ватт, пылесос способен без труда собирать различные виды загрязнений. NT 20/1 Me Classic идеален для сбора небольших объемов жидкостей, мелкого мусора и пыли.
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Теги товара: мощные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1500
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
автоматическая
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
NT 20/1 Me Classic крепкий и компактный пылесос влажной и сухой уборки из нашей линейки NT Classic. Аппарат оснащен 20-литровым контейнером и впечатляет простой обслуживания, низкими расходами на обслуживание и эффективной фильтрацией. Благодаря мощной турбине в 1500 Ватт, пылесос способен без труда собирать различные виды загрязнений. NT 20/1 Me Classic идеален для сбора небольших объемов жидкостей, мелкого мусора и пыли.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Строительный пылесос Karcher Me Classic NT 20/1 1500Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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