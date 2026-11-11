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Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU

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Телевизор LG 32&quot; 32LQ63006LA.ARU - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63006LA.ARU - фото 1
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63006LA.ARU - фото 2
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63006LA.ARU - фото 3
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63006LA.ARU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 
Начислим 359 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 755012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU
22 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU



Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
2 HDMI (eARC на HDMI 2), 1 USB, Ethernet (LAN), антенные входы RF и спутниковый, CI+, оптический аудиовыход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Индонезия
Вес, кг.
5.85

Описание товара Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU

LG 32LQ63006LA.ARU — 32-дюймовый Smart TV с разрешением Full HD 1920 x 1080 и подсветкой Direct LED. Процессор ?5 пятого поколения обрабатывает изображение. Поддерживаются HDR10 Pro, HLG и автоматическая настройка яркости AI Brightness.

Платформа webOS открывает доступ к приложениям и онлайн-кинотеатрам. Для подключения к интернету предусмотрены Wi-Fi и Ethernet. Телевизор поддерживает Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 и LG ThinQ. Доступность сервисов и отдельных функций зависит от региона.

Два динамика общей мощностью 10 Вт дополнены обработкой AI Sound и функцией Clear Voice Pro для повышения разборчивости речи. Два входа HDMI позволяют подключить внешние устройства, а USB — воспроизводить совместимые медиафайлы. HDMI 2 поддерживает eARC для подключения аудиосистемы.

Встроенные тюнеры принимают эфирное, кабельное и спутниковое цифровое телевидение. Телевизор можно установить на ножки или закрепить на стене с помощью совместимого кронштейна VESA 200 x 200 мм.

Отзывы о товаре Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
2 HDMI (eARC на HDMI 2), 1 USB, Ethernet (LAN), антенные входы RF и спутниковый, CI+, оптический аудиовыход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Индонезия
Описание

LG 32LQ63006LA.ARU — 32-дюймовый Smart TV с разрешением Full HD 1920 x 1080 и подсветкой Direct LED. Процессор ?5 пятого поколения обрабатывает изображение. Поддерживаются HDR10 Pro, HLG и автоматическая настройка яркости AI Brightness.

Платформа webOS открывает доступ к приложениям и онлайн-кинотеатрам. Для подключения к интернету предусмотрены Wi-Fi и Ethernet. Телевизор поддерживает Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 и LG ThinQ. Доступность сервисов и отдельных функций зависит от региона.

Два динамика общей мощностью 10 Вт дополнены обработкой AI Sound и функцией Clear Voice Pro для повышения разборчивости речи. Два входа HDMI позволяют подключить внешние устройства, а USB — воспроизводить совместимые медиафайлы. HDMI 2 поддерживает eARC для подключения аудиосистемы.

Встроенные тюнеры принимают эфирное, кабельное и спутниковое цифровое телевидение. Телевизор можно установить на ножки или закрепить на стене с помощью совместимого кронштейна VESA 200 x 200 мм.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU - купить по цене 22390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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