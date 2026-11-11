Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 754850
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Infinix
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange
Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 910 руб.5228 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 23 320 руб.5830 руб. в СплитСмартфон Realme C85 8/256Gb Blue
-
В наличииЦена 23 800 руб. 30 190 руб.5950 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый
-
В наличииЦена 23 800 руб. 30 190 руб.5950 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан
-
В наличииЦена 24 780 руб. 25 390 руб.6195 руб. в СплитСмартфон Realme C85 Pro 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 24 840 руб.6210 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376EDGDCAU) Green
-
В наличииЦена 24 840 руб.6210 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376EZADCAU) Black
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 25 740 руб.6435 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 26 070 руб.6518 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBB) Black
-
В наличииЦена 26 070 руб.6518 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan
-
В наличииЦена 26 170 руб. 37 990 руб.6543 руб. в СплитСмартфон Realme 16 5G 8/256Gb Black
Бренд
Infinix
Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 70 8/256Gb Orange