Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 4/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 4/128Gb Black
Xiaomi REDMI Note 17 оснащен крупным 6.99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За быстродействие отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Главным преимуществом смартфона выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцией обратной проводной зарядки других устройств до 22.5 Вт. На тыльной стороне расположена основная двойная камера с разрешением 50+0.08 Мп, а для селфи используется фронтальный модуль на 16 Мп. Корпус весом 224 граммов выполнен из поликарбоната, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, а дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.
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