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Портативная колонка Hisense Party Thunder купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Hisense Party Thunder

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Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 1
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 2
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 3
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 4
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 5
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 6
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 7
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 8
Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Мощность, Вт
620
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 1
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 2
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 3
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 4
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 5
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 6
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 7
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 8
  • Пати колонка Hisense Party Thunder - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752032
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Характеристики

Бренд
Hisense
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Интеллектуальная система подсветки. Водозащищенный корпус IPX4. Двойные колеса
Мощность, Вт
620
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12500
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
311x692x396 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х46х39
Вес, кг.
20.1

Описание товара Портативная колонка Hisense Party Thunder

Почувствуйте ритм с максимальной мощностью звука 620 Вт. Просто добавьте громкости и следуйте заданному ритму. Оснащенная шестью мощными динамиками, аудиосистема Hisense Party Thunder воспроизводит насыщенный многослойный звук во всех направлениях. Основная нагрузка ложится на пару широкополосных динамиков, а сдвоенные высокочастотные и низкочастотные динамики добавляют глубины басам и четкости высоким частотам, которые так ценятся меломанами.

Отзывы о товаре Портативная колонка Hisense Party Thunder




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Характеристики
Бренд
Hisense
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Интеллектуальная система подсветки. Водозащищенный корпус IPX4. Двойные колеса
Мощность, Вт
620
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12500
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
311x692x396 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Почувствуйте ритм с максимальной мощностью звука 620 Вт. Просто добавьте громкости и следуйте заданному ритму. Оснащенная шестью мощными динамиками, аудиосистема Hisense Party Thunder воспроизводит насыщенный многослойный звук во всех направлениях. Основная нагрузка ложится на пару широкополосных динамиков, а сдвоенные высокочастотные и низкочастотные динамики добавляют глубины басам и четкости высоким частотам, которые так ценятся меломанами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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