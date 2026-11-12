Портативная колонка Hisense Party Thunder
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Характеристики
Цвет
черный
Мощность, Вт
620
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752032
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Интеллектуальная система подсветки. Водозащищенный корпус IPX4. Двойные колеса
Мощность, Вт
620
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12500
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
311x692x396 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х46х39
Вес, кг.
20.1
Описание товара Портативная колонка Hisense Party Thunder
Почувствуйте ритм с максимальной мощностью звука 620 Вт. Просто добавьте громкости и следуйте заданному ритму. Оснащенная шестью мощными динамиками, аудиосистема Hisense Party Thunder воспроизводит насыщенный многослойный звук во всех направлениях. Основная нагрузка ложится на пару широкополосных динамиков, а сдвоенные высокочастотные и низкочастотные динамики добавляют глубины басам и четкости высоким частотам, которые так ценятся меломанами.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Интеллектуальная система подсветки. Водозащищенный корпус IPX4. Двойные колеса
Мощность, Вт
620
Количество динамиков
6
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12500
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
311x692x396 мм
Страна производитель
Китай
Почувствуйте ритм с максимальной мощностью звука 620 Вт. Просто добавьте громкости и следуйте заданному ритму. Оснащенная шестью мощными динамиками, аудиосистема Hisense Party Thunder воспроизводит насыщенный многослойный звук во всех направлениях. Основная нагрузка ложится на пару широкополосных динамиков, а сдвоенные высокочастотные и низкочастотные динамики добавляют глубины басам и четкости высоким частотам, которые так ценятся меломанами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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