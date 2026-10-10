Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 752017
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
40
Описание товара Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый
Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый
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Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый
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Наушники Realme RMA2506 (Buds Techlife) Белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1250 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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