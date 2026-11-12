Наушники Realme Buds T500 Pro Silver
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Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds T500 Pro Silver
Беспроводные наушники realme Buds T500 Pro — это современная модель формата TWS с 12,4 мм динамическими драйверами, обеспечивающими объемное 360-градусное звучание и широкий частотный диапазон до 40 000 Гц. Активное шумоподавление на уровне до 50 дБ позволяет эффективно блокировать внешние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания музыки, подкастов или участия в телефонных разговорах. Наушники поддерживают технологию Spatial 360, что делает звучание более реалистичным и погружающим. Модель оснащена шестью микрофонами с системой подавления шумов на основе искусственного интеллекта, что гарантирует четкую передачу голоса даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth 6.1 и позволяют одновременно подключаться к трем устройствам, обеспечивая быстрое переключение между смартфоном, планшетом и ноутбуком. Время автономной работы достигает 56 часов с подзарядкой от кейса емкостью 530 мА·ч, а один заряд обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения. Realme Buds T500 Pro предлагают уникальные функции на основе ИИ: синхронный перевод Live Translation более чем на 30 языков в реальном времени и режим MindFlow, который создает комфортную звуковую среду для концентрации или расслабления. Наушники имеют степень защиты IP55, что делает их устойчивыми к пыли и влаге, подходящими для занятий спортом и активного отдыха. Эргономичный дизайн и вес каждого наушника всего 4,5 г обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Дизайн зарядного кейса выполнен в стиле "конфетной коробки" и доступен в трех цветах: оранжевом, желтом и черном. Настройка звука и управление функциями осуществляется через фирменное приложение realme Link. Realme Buds T500 Pro — это идеальное сочетание передовых технологий, комфорта и стильного дизайна для тех, кто ценит качество звука и функциональность.
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