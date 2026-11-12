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Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue

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Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 1
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 2
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 3
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 4
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 5
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 6
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 7
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 8
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 1
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 2
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 3
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 4
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 5
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 6
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 7
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 8
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE4 Blue 55039292 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue
3 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue

Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Huawei FreeBuds SE 4! С Huawei FreeBuds SE 4 ваша музыка зазвучит по-новому!

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
50
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Huawei FreeBuds SE 4! С Huawei FreeBuds SE 4 ваша музыка зазвучит по-новому!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FreeBuds SE4 (55039292) Blue - по цене 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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