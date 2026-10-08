Телевизор Samsung UE100M90HUXPY
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
293 790 руб.
В наличии
Код товара: 751299
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Загружаем...
293 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI/CI+, RJ-45 (LAN), S/PDIF (оптический), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
425
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung UE100M90HUXPY
Samsung UE100M90HUXPY — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI/CI+, RJ-45 (LAN), S/PDIF (оптический), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
425
Страна производитель
Египет
Samsung UE100M90HUXPY — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Телевизор Samsung UE100M90HUXPY – стоимость товара 293790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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