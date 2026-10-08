Телевизор Samsung QE55S95HAUXPY
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 970 руб.
В наличии
Код товара: 751289
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung QE55S95HAUXPY
Samsung QE55S95HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Египет
Samsung QE55S95HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с сабвуфером и технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
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Телевизор Samsung QE55S95HAUXPY - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 199970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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