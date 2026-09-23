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Телевизор Hisense 75UR9S 75" Ultra HD Mini-LED купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 75UR9S 75" Ultra HD Mini-LED

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Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 1
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 2
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 3
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 4
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 5
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 6
Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 1
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 2
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 3
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 4
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 5
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 6
  • Телевизор Hisense 75UR9S 75&quot; Ultra HD Mini-LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737483
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.83х1.13х0.17
Вес, кг.
49

Описание товара Телевизор Hisense 75UR9S 75" Ultra HD Mini-LED

Hisense 75UR9S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 980 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 4000 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75UR9S 75" Ultra HD Mini-LED




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 75UR9S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 980 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 4000 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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