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Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный

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Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 460 руб. 
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В наличии
Код товара: 730176
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Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный
156 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.38х0.83х0.15
Вес, кг.
33.1

Описание товара Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный

**Телевизор Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному OLED-дисплею, этот телевизор подарит вам невероятно чёткую и насыщенную картинку с глубокими чёрными и яркими цветами. **Почему стоит выбрать Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU?** * **Потрясающее качество изображения:** OLED-технология обеспечивает высокую контрастность и реалистичное воспроизведение цветов. * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. * **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и видеоиграми в высочайшем качестве!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному OLED-дисплею, этот телевизор подарит вам невероятно чёткую и насыщенную картинку с глубокими чёрными и яркими цветами. **Почему стоит выбрать Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU?** * **Потрясающее качество изображения:** OLED-технология обеспечивает высокую контрастность и реалистичное воспроизведение цветов. * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. * **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и видеоиграми в высочайшем качестве!
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Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - по цене 156460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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