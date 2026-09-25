Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный
**Телевизор Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному OLED-дисплею, этот телевизор подарит вам невероятно чёткую и насыщенную картинку с глубокими чёрными и яркими цветами. **Почему стоит выбрать Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU?** * **Потрясающее качество изображения:** OLED-технология обеспечивает высокую контрастность и реалистичное воспроизведение цветов. * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и звука. * **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 55' OLED QE55S95FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень. Наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и видеоиграми в высочайшем качестве!
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