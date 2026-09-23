Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED
Телевизор Skyworth с огромной диагональю в 100 дюймов (254 см) создан для настоящих ценителей домашнего кинотеатра. Богатое разрешение 3840x2160 гарантирует детализированную и насыщенную картинку, а технология QLED+ делает цвета по-настоящему живыми и яркими. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен — идеально для спортивных трансляций и видеоигр. Смарт-функции на базе Google TV открывают доступ к множеству онлайн-контента, управлять всем легко и интуитивно. Три HDMI-порта и два USB-разъёма позволяют подключить несколько устройств одновременно — от игровых консолей до накопителей с любимыми фильмами. Мощный телевизор для масштабных впечатлений!
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 165 790 руб.41448 руб. в СплитТелевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 167 090 руб.41773 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный граф...
-
В наличииЦена 174 090 руб.43523 руб. в СплитТелевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)
-
В наличииЦена 177 400 руб.44350 руб. в СплитТелевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD ч...
-
В наличииЦена 195 020 руб.48755 руб. в СплитТелевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебр...
-
В наличииЦена 204 980 руб.51245 руб. в СплитТелевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K
-
В наличииЦена 229 560 руб.57390 руб. в СплитТелевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 263 460 руб.65865 руб. в СплитТелевизор LG OLED83B5RLA.ARUG 83" OLED 4K Ultra HD коричневый/с...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED