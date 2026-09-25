Телевизор Hisense Mini-LED Entry 100U7Q 100" 4K UltraHD QLED черный

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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736127
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**Телевизор HISENSE 100U7Q: впечатляющий просмотр и безграничные возможности**
Погрузитесь в мир ярких эмоций с 100-дюймовым телевизором HISENSE 100U7Q! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии m-LED вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение.
**Почему стоит выбрать HISENSE 100U7Q?**
* **Потрясающее качество изображения:** технология MiniLED и тип экрана VA обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а поддержка HDR делает картинку ещё более реалистичной.
* **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц и игровой режим позволят вам полностью погрузиться в мир игр без задержек и размытия изображения.
* **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 2 USB порта дадут возможность подключить все необходимые устройства.
* **Умный телевизор с VIDAA:** операционная система VIDAA и поддержка Smart TV открывают доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов. С голосовым помощником Vidaa Voice управление телевизором станет ещё проще.
* **Качественный звук:** аудиосистема с конфигурацией 2.1 обеспечит насыщенный и объёмный звук.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка Bluetooth и Wi-Fi;
* слот CI+;
* крепление VESA (800x400) для удобного монтажа на стену;
* классический пульт дистанционного управления.
Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. HISENSE 100U7Q — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, широкие возможности и стильный дизайн.
вход спутниковой антенны, композитный mini AV, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
490
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор HISENSE 100U7Q: впечатляющий просмотр и безграничные возможности**
Погрузитесь в мир ярких эмоций с 100-дюймовым телевизором HISENSE 100U7Q! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии m-LED вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение.
**Почему стоит выбрать HISENSE 100U7Q?**
* **Потрясающее качество изображения:** технология MiniLED и тип экрана VA обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а поддержка HDR делает картинку ещё более реалистичной.
* **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц и игровой режим позволят вам полностью погрузиться в мир игр без задержек и размытия изображения.
* **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 2 USB порта дадут возможность подключить все необходимые устройства.
* **Умный телевизор с VIDAA:** операционная система VIDAA и поддержка Smart TV открывают доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов. С голосовым помощником Vidaa Voice управление телевизором станет ещё проще.
* **Качественный звук:** аудиосистема с конфигурацией 2.1 обеспечит насыщенный и объёмный звук.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка Bluetooth и Wi-Fi;
* слот CI+;
* крепление VESA (800x400) для удобного монтажа на стену;
* классический пульт дистанционного управления.
Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. HISENSE 100U7Q — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, широкие возможности и стильный дизайн.
Телевизор Hisense Mini-LED Entry 100U7Q 100" 4K UltraHD QLED черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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