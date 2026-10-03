Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743058
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
39.5
Описание товара Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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