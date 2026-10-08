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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY

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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 2
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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 5
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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
245 210 руб. 
В наличии
Код товара: 751291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY
245 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 4; USB — 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY

QE65S95HAUXPY

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 4; USB — 2
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Страна производитель
Египет
Описание
QE65S95HAUXPY
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY – стоимость товара 245210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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