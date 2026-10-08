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Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
276 510 руб. 
В наличии
Код товара: 751296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY
276 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
{}
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1, USB
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
290
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY

Samsung QE85LS03HWUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с подсветкой Mini LED и технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена пятью портами HDMI 2.1, тремя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
{}
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1, USB
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
290
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE85LS03HWUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с подсветкой Mini LED и технологией QLED. Частота обновления до 240 Гц, поддержка технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium Pro. Модель имеет четырехканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена пятью портами HDMI 2.1, тремя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE85LS03HWUXPY - купить по цене 276510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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