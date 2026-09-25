Телевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 980 руб.
В наличии
Код товара: 737487
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204 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х1.26х0.2
Вес, кг.
57
Описание товара Телевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K
Hisense 85UR8S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1728 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
390
Страна производитель
Китай
Hisense 85UR8S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1728 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
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Телевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 204980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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