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Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый
3 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
434x329x241 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый

Простая и практичная кухонная СВЧ-печь белого цвета мощностью 700 Вт. Навесная левосторонняя дверца открывается с помощью эргономичной ручки. Управление построено на двух классических поворотных механизмах, есть таймер на 35 минут.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
434x329x241 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Простая и практичная кухонная СВЧ-печь белого цвета мощностью 700 Вт. Навесная левосторонняя дверца открывается с помощью эргономичной ручки. Управление построено на двух классических поворотных механизмах, есть таймер на 35 минут.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Midea MM720ARH-W 20л. 700Вт белый - стоимость товара 3810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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