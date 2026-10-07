Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный
VT-MW1020 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневного использования на кухне дома, в студии или небольшом офисе. Камера 20 л подходит для разогрева стандартных порций и небольших контейнеров, а выходная мощность 700 Вт обеспечивает уверенную работу без сложных настроек. Модель выполнена в универсальном черном цвете, который вписывается в разные интерьеры и не отвлекает от общей композиции гарнитура. Корпус выглядит строго и аккуратно, поэтому VT-MW1020 одинаково уместна в современной минималистичной кухне и классическом пространстве. Управление механическое — на панели расположены понятные рукоятки с четким ходом. Такой формат позволяет настроить режим за секунды, не изучая меню и не отвлекаясь на дополнительные опции. Механика надежна при ежедневной эксплуатации, не боится частых нажатий и проста для всех членов семьи. Отдельностоящее исполнение упрощает размещение: не требуется встраиваемый модуль, достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Небольшой размер помогает поставить печь на столешницу, под навесный шкаф или на вспомогательную тумбу, сохранив рабочее пространство. VT-MW1020 создана для привычных задач — разогреть обед, подогреть напиток, довести до нужной температуры готовое блюдо. 700 Вт мощности достаточно, чтобы поддерживать ритм занятого дня без ожидания и лишних манипуляций. Конструкция рассчитана на регулярное использование, а лаконичная панель не перегружает взгляд. Черный цвет практичен в уходе и остается актуальным независимо от смены модных акцентов на кухне. Модель ориентирована на стабильность результата и простоту взаимодействия. Отдельностоящая установка дает гибкость при перестановке мебели или переезде, а механическое управление сохраняет предсказуемость и понятность настроек. По сочетанию компактности, мощности 700 Вт и базовой функциональности VT-MW1020 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужен надежный помощник без лишних функций и сложных сценариев.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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