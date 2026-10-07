Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x36.0см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2038 подкупает своей миниатюрностью, за которой скрываются мощные технические характеристики. Прибор не нагрузит общий вид кухни, но при этом сослужит вам хорошую службу. Управление печью легкое и интуитивно понятное. На внешней стороне расположены два переключателя, один из которых ответственен за настройку времени, а другой — за мощность. При этом вариаций масса: вы можете выбрать один из шести предусмотренных режимов, учитывая объем и консистенцию пищи, которую хотите разогреть. А для того чтобы открыть дверцу, вам понадобится всего лишь нажать на специальную кнопку.С помощью автоматического размораживания и таймера вы сможете быстро довести продукты из морозильной камеры до нужной температуры и начать приготовление, не тратя время. Внутри печь покрыта эмалью, обеспечивающей легкость и простоту очистки. Данный материал устойчив к высоким температурам и не наносит ущерб здоровью.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x36.0см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2038 подкупает своей миниатюрностью, за которой скрываются мощные технические характеристики. Прибор не нагрузит общий вид кухни, но при этом сослужит вам хорошую службу. Управление печью легкое и интуитивно понятное. На внешней стороне расположены два переключателя, один из которых ответственен за настройку времени, а другой — за мощность. При этом вариаций масса: вы можете выбрать один из шести предусмотренных режимов, учитывая объем и консистенцию пищи, которую хотите разогреть. А для того чтобы открыть дверцу, вам понадобится всего лишь нажать на специальную кнопку.С помощью автоматического размораживания и таймера вы сможете быстро довести продукты из морозильной камеры до нужной температуры и начать приготовление, не тратя время. Внутри печь покрыта эмалью, обеспечивающей легкость и простоту очистки. Данный материал устойчив к высоким температурам и не наносит ущерб здоровью.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый - по цене 4270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...