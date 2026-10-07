Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2038 20л. 700Вт белый
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2038 подкупает своей миниатюрностью, за которой скрываются мощные технические характеристики. Прибор не нагрузит общий вид кухни, но при этом сослужит вам хорошую службу. Управление печью легкое и интуитивно понятное. На внешней стороне расположены два переключателя, один из которых ответственен за настройку времени, а другой — за мощность. При этом вариаций масса: вы можете выбрать один из шести предусмотренных режимов, учитывая объем и консистенцию пищи, которую хотите разогреть. А для того чтобы открыть дверцу, вам понадобится всего лишь нажать на специальную кнопку.С помощью автоматического размораживания и таймера вы сможете быстро довести продукты из морозильной камеры до нужной температуры и начать приготовление, не тратя время. Внутри печь покрыта эмалью, обеспечивающей легкость и простоту очистки. Данный материал устойчив к высоким температурам и не наносит ущерб здоровью.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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